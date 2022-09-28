Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre, Ramazan A.'nın işlemleri sürerken, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı timleri de Kemer Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan cinayet şüphelisi Ramazan A.'nın olay sırasında arka koltukta bulunduğu ve ilk olarak Ramazan Kırınfil'i sağ karın boşluğundan 3-4 kez bıçakladığı, ardından boğazından yaraladığı, Kırınfil'in ölmediğini anlayınca da boğazını tamamen kestiği tespit edildi.

ARAÇTAN VE EVDEN ÇIKAN PARALAR

Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ramazan Kırınfil'in aracından 247 bin lira, cinayet şüphelisi Ramazan A.'nın evininin banyosundaki bölmeden ise 8 bin 400 dolar, 14 bin pound ve 13 bin lira bulunduğu öğrenildi. Ramazan A.'nın olayla ilgili ifade vermekten kaçındığı belirtilirken, jandarmanın 24 saat içerisinde cinayetin tüm detaylarını ortaya çıkardığı kaydedildi.