Boğaziçi lüferi coğrafi işaret tescili aldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İstanbul mutfağı ve deniz kültürünün vazgeçilmezi Boğaziçi lüferinin tescil edilmesinin, megakentin kültür zenginliğine ve marka değerine katkı sağlayacağını belirtti.

İstanbul Coğrafi İşaret Konsorsiyumu paydaşlarının desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda, "Boğaziçi lüferi" ile ilgili hazırlık sürecinin tamamlandığını kaydeden Avdagiç, "Boğaziçi lüferinin İTO adına, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescili gerçekleşti.

Şimdi İTO olarak, İstanbul'un potansiyel coğrafi işaretli ürünlerinin tespiti ve tesciline yönelik çalışmalarımıza daha büyük bir heyecanla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.