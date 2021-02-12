AA

Vali Yerlikaya, kendisini ziyaret ederek üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bulu'ya hediye takdim etti. Ziyaret sonunda Vali Yerlikaya, Prof. Dr. Bulu ile fotoğraf çektirdi, Bulu, valilik "Şeref Defteri"ni imzaladı.

BULU'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyet ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu makamında ziyaret etti.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ve Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir'in de yer aldığı ziyarette, Boğaziçi Üniversitesi ile İTO arasında geliştirilebilecek projeler ve iş birliği konuları ele alındı. Ziyarette KOBİ'lere yönelik çalışmalar ve girişimcilik konuları da görüşüldü.

Ziyaret sonunda Avdagiç ve Cevahir, Prof. Dr. Bulu'ya hediye takdim ederken, hatıra fotoğrafı çektirildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın ziyaretinde ise üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler oluşturulması amacıyla görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.