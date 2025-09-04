Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Alperen Şengün'e övgü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenen A Milli Takım'a Bogdan Bogdanovic'ten tebrik mesajı geldi.

Bogdanovic, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabında maçın skorunu da gösteren görsel ile "Tebrikler Türkiye. Yine görüşürüz." ifadelerini paylaştı. Türkiye ile Sırbistan, turnuvada sonraki turları geçmesi durumunda finalde tekrar karşılaşabilir.