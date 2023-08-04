Böğürtlen Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Böğürtlen Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Böğürtlen Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Böğürtlen Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Böğürtlen fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Böğürtlen fidanı ne kadar sürede meyve verir? Evinizin bahçesinde sağlıklı ve lezzetli meyveler yetiştirmeye ne dersiniz? Böğürtlen, hem taze tüketim hem de ev yapımı reçel, jöle gibi ürünler için mükemmel bir seçenek. Böğürtlen fidanı nasıl yetiştirilir? Böğürtlen fidanı kaç günde bir sulanır? İşte böğürtlen fidanı yetiştiriciliği hakkında tüm merak edilenler…

Böğürtlen, lezzetli meyveleri ve sağlık açısından getirdiği faydalarla tanınan, her mevsim yeşil kalabilen bir bitkidir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli bahçıvanlar için ideal olan böğürtlen yetiştiriciliği, özellikle doğru bilgilere sahip olduğunuzda, oldukça kolay ve keyifli bir süreç olabilir. Peki böğürtlen fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir ve ne kadar sürede meyve verir? İşte tüm detaylar...

Böğürtlen Fidanı Genel Özellikleri

Böğürtlen (Rubus fruticosus), genellikle ıslak, humuslu toprakları seven, ormanlık ve çalılık alanlarda doğal olarak yetişen, Rosaceae (Gül) familyasına ait bir bitkidir. Diğer özellikleri ise şöyledir:

Çalı formunda büyüyen böğürtlenin sapları dikenlidir ve genellikle yay şeklinde büyür.

Böğürtlen bitkisi, sıcak iklimlere toleranslı olmasına rağmen, soğuk kış aylarına da dayanıklıdır ve birçok farklı bölgede yetişebilir.

Böğürtlenler, baharda çiçek açar ve yazın sonuna doğru meyve verir. Böğürtlen meyveleri genellikle koyu mor veya siyah renkte olup, tatlı ve hafif ekşi bir tada sahiptirler.

Meyveleri çok sayıda vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlık açısından da çok faydalıdır.

Böğürtlen bitkisi, çitler ve tırmanma duvarları için de kullanılır.

Böğürtlen Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Böğürtlen fidanı, sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönemde dikilebilir. Ancak, en iyi dikim zamanı genellikle ilkbaharın başlarıdır.

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Böğürtlen Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Böğürtlen fidanı yetiştirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bu süreçte doğru toprak seçimi, fidanın dikilme zamanı, sulama ve bakım süreçleri önemlidir.

Toprak Seçimi: Böğürtlen fidanları humus bakımından zengin, iyi drenajlı toprakları tercih eder. Toprağın pH seviyesi genellikle 6.0 - 7.0 arasında olmalıdır.

Dikim: Fidanları dikmeden önce, fidanların köklerini ısı ve rüzgardan korumak için kökleri suya batırın. Fidanları toprağa dikin ve toprağı sıkıştırın. Böğürtlen çalı formunda bir yapıya sahip olduğu için fidanlar arasında en az 1.5-2 metre boşluk bırakın.

Sulama: Böğürtlenler, toprağın nemli kalmasını tercih eder ancak fazla suyu sevmezler. Bu nedenle, toprağın iyi drenajlı olması önemlidir. Yaz aylarında haftada bir veya iki defa sulama genellikle yeterli olacaktır.

Gübreleme: Böğürtlenler, özellikle büyüme evresindeyken düzenli olarak beslenmeyi severler. İlkbaharda, azot bakımından zengin bir gübre kullanın.

Budama: Böğürtlen bitkileri yılda bir kez budanmalıdır. Kışın veya erken ilkbaharda, bitki uyanmadan önce budama yapın. Ölü, hastalıklı veya zarar görmüş dalları kesin.

Böğürtlen Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

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Böğürtlen fidanları, genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, sıcak ve kuru hava koşullarında, daha sık sulama gerekebilir. Toprağın ilk birkaç santimetrelik kısmı kuruduğunda sulama yapılmalıdır.

Böğürtlen Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Böğürtlen fidanları, dikimden sonraki ilk yıl genellikle meyve vermez. Ancak, ikinci yıl ve sonrasında, yaz aylarında bol miktarda meyve vermeye başlarlar. Meyveler koyu siyah rengini almış ve meyve sapları hafif esmerleşmiş ise hasat zamanı gelmiş demektir.

Böğürtlen Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Böğürtlen fidanı, sonbahardan ilkbahara kadar olan dönemde dikilebilir. Kış mevsiminin sert yaşanmadığı bölgelerde sonbaharın sonları ve kış aylarında dikimi yapılabilir. Bunun için en uygun zaman Kasım ayıdır. Öte yandan kış mevsiminin sert yaşandığı bölgelerde erken ilkbahar dönemi daha uygundur. Bunun için de ideal zaman şubat-nisan ayları arasıdır.

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