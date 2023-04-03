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Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Teknik direktör, futbolcusuna küfreden kaleciyi kovaladı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında rakip takım kalecisi Yeşil Varto Spor kalecisi Sabri Can’ın futbolcularına küfretmesini ve hakemin kaleciyi sadece sarı kart ile cezalandırmasını kabullenemeyen Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan, kaleciyi saha içinde kovaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de ilginç olay! Teknik direktör, futbolcusuna küfreden kaleciyi kovaladı
İHA

Cizre Serhat Spor ile Yeşil Varto Futbol takımları arasındaki BAL müsabakası, saha içi olayları nedeniyle hakem Hasan Basri Beyter tarafından tatil edildi. Cizre ilçesi Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takımın 87. dakikada İsmail Can Taşkıran’ın attığı gol ile 1-0 öne geçmesinin ardından uzatma dakikalarında saha içi adeta savaş alanına döndü.

Yeşil Varto Spor kalecisi Sabri Can’ın yedek kulübesinde oturan sporculara küfretmesini ve hakemin kaleciye kırmızı kart yerine sarı kart vermesini kabul etmeyip itiraz eden Cizre Serhat Spor Teknik Direktörü Melik Unan, itirazlarını sürdürünce kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karttan sonra sinirlerine hakim olamayan genç teknik direktör, önce hakemin üstüne yürüdü akabinde de Yeşil Varto Spor kalecisi Sabri Can’ı saha içinde kovaladı. Olaya iki takım sporcuları da karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta olaylar durulmayınca hakem Hasan Basri Beyter karşılaşmayı tatil etti.

Tribünde de taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede küçük bir çocuk ezilme tehlikesi yaşayınca, çocuğun yakınları ve polisler arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından küçük çocuk bir yakınının kucağında gözyaşları arasında stattan çıkarıldı

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