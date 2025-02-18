Bolivya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü

Bolivya'daki polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.