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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Habertürk TV'de soruları yanıtladı

Sığınmacılarla ilgili aldığı kararlarla ayrımcılık eleştirileri alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ayrımcılık suçu işlemediğini savundu. Özcan, partisi CHP’nin hakkında açtığı disiplin soruşturmasına ilişkin olarak da “Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, alınlarını karışlarım. Benim terörle alakam var mı? CHP'den beni ihraç etseler ne olur? Hukuken ihraç edebilirler. Herhangi partiye gidecek değilim, kişisel beklentilerim falan da yok” dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Habertürk TV'de soruları yanıtladı
HABERTURK.COM

Habertürk TV'deki HT Masa programında Sevilay Yılman, Naghen Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan Suriye ve Iraklılara karşı uygulamaya koyacağı icraatları anlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şöyle konuştu:

Seçimden önce söz verdim, sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Sözümün gereğini yerine getirdim. Bir sürü kişi, kurumlar, mülteciler, suç duyurusunda bulundum. Mülteciler Derneği itiraz etti. Mülteci ayrı, göçmen ayrı, geçici sığınmacı ayrı. 4 dönem TBMM'de Türk milletin menfaatlerini koruyacağıma dair namusum ve şerefim üzerine söz vermiştim. 1,5 milyon Suriyeli varken tedbirler alınmazsa bu ülkenin başına büyük belalar açıklanacak demiştim. Dün MSB açıklama yaptı, '9 milyon Suriyeliye bakıyoruz' dedi. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin benim hakkımda duyurduğu suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Geçici sığınmacılar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bizim suyuna zam yaptığımız olanlar oturma izni olanlar. Cenevre Sözleşmesi'ne göre göçmen izni olmayanlar. Oturma izni olanlar. Ben ırkçı veya faşist değilim. Türk milletinin, çocuklarının geleceğini korumaya çalışan birisiyim. Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum. Ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Ayrımcıyım ben. Kadın erkek konusunda ayrımcıyım. Benim belediyemde göreve geldiğimde yüzde 19 kadın çalışıyordu, şimdi bu oran çıktı.

"İNANCIMI SORGULAMAYIN"

Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var? Benim Bolu'dan işadamı Irak'a Bolu'dan işçi getiriyor. Peki ne işleri var? Irkçılık ne demek biliyor musunuz? Bir ırkı diğer ırktan daha üstün görmek. Ben Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin etnik unsurları kendi kimliğiyle şeref duymalı. Bir de üst kimlik var, Türk milliyetçiliği. Atatürk milliyetçiliğinin her zaman yanında durdum. FETÖ'cüler bize ulusalcı diye isim taktı. Sağlık temel hizmet mi, temel hizmet. Dünyanın birçok ülkesinde kendi vatandaşlarına bedava hizmet sunup, yabancılara kat kat fazla ücret alan uygulamalar var, örnekleri verebilirim. Müze kartı, kendi vatandaşına 60 TL, yabancıya 600 TL. Göçmenler için de böyle. Kültür Bakanlığı'na açıp sorabilirsiniz. Birçok Avrupa ülkesinde şehir vergisi var. Ben Bolu'da cami yaptıran tek belediye başkanıyım. Benim dini değerlerimi, inancımı sorgulamayın."

"BU İŞİN SORUMLUSU İKTİDAR"

Açıklamalarının halkta karşılığının yüksek olduğunu ileri süren Özcan, yabancılara farklı su tarifesinin 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini, yabancı iki kişi evlenirse 100 bin lira ödeyeceğini anımsattı.

Özcan, "Vatandaşlarıma 'sakın ha sığınmacılarla polemiğe, çatışmaya girmeyin' diyorum. Bakın bu işin sorumlusu iktidar. Onu geçtik, ortada bir çocuk var. Oturup bir devlet aklı oluştursunlar. Halka sorsunlar, halk karar versin. Referandumdaki karara göre entegre olmaları gerekirse entegre edelim. Esad'la oturup konuşacaksın. Esad'a diyeceksin ki, 'Bakın bunların korkuları var, gittikleri şehirde belli bir sayıda Türk askeri olması gerekiyor' diyeceksin. Mesele Bolu'yla ilgili değil Türkiye ile ilgili. Suriyelileri şeytanlaştırmıyorum. Benim sosyal demokrasi anlayışım kuramsallaştıranlardan değil Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyup hadis okumalarımla. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyor Hz. Peygamber. Misafirlik çok uzadı, gittikçe artıyor diyorum" diye konuştu.

"BEDEL ÖDEMEKTEN KORKMUYORUM"

Hakkında partisinin başlattığı disiplin soruşturmasına da değinen Özcan, şunları kaydetti: "Yarın (bugün) benim için önemli gün. Parti benim için disiplin soruşturmasını açıklayacakmış. İfademi alacaklarmış. Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, alınlarını karışlarım. Benim terörle alakam var mı? CHP'den beni ihraç etseler ne olur? Hukuken ihraç edebilirler. Herhangi partiye gidecek değilim, kişisel beklentilerim falan da yok. Şu anda Türkiye'de yüzde 55 net büyümesi olan başka bir kamu kuruluşu veya belediye var mı? 461 milyon borçla aldım, şu anda 320 milyona düşürmüşüm."

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