Bolu Belediyesi'nden dikkat çeken pankart! 0:00 / 0:00

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ABD'nin sert bir dille eleştirildiği pankartta "ABD yönetimince sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir" sözleri yer aldı.

ABD'YE TEPKİ CUMHURBAŞKANINA DESTEK

CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediye binasına 15 metrelik pankart asıldı. ABD yönetiminin Türkiye'de yaşanan olaylardan sorumlu tutulduğu pankartta "Ey hadsiz ABD! Anlamıyoruz zannetme. ABD tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olmamıştır" denildi.





"TÜRKİYE ABD'NİN SÖMÜRGESİ DEĞİLDİR"

Yabancılara 10 kat zamlı hizmet teklifi ile tepki çeken Tanju Özcan'ın astırdığı pankartta sığınmacılar sorununda ABD'nin suçlandı. "Türkiye'ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yolla sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir" denildi. "ABD yönetimince sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlık esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir" sözleri de dikkat çekti.

"DÜNYA BEŞTEN, TÜRK MİLLETİ ABD'DEN BÜYÜKTÜR"

Bolu Belediyesi'nin pankartında Türkiye'nin NATO'dan ayrılması, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gibi talepler dile getirildi. Pankartta 'Dünya beşten, Türk milleti ABD'den büyüktür" ifadelerine de yer verildi.