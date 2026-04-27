Bolu'da bebeğini öldüren cani anne tutuklandı
Bolu Gerede'de 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 00:35 Güncelleme:
Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.
AA'nın haberine göre; savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden E.C'nin cenazesi, Demircisopran köyünde toprağa verilmişti.
*Haberin fotoğrafı İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
