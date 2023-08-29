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        Haberler Gündem Bolu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bolu'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:24
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        Bolu'da silahlı kavga: 3 yaralı
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        Karaçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak'ta, aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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