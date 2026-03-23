        Bolu'da haber takibi yapan muhabir darp edildi

        Bolu'da haber takibi yapan muhabir darp edildi

        Bolu'da altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuyumcuda oluşan yoğunluğu görüntülemek isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi tarafından darp edildi

        Giriş: 23.03.2026 - 16:16
        Muhabir, kuyumcu tarafından darp edildi

        Bolu'da altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuyumcuda oluşan yoğunluğu görüntülemek isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi tarafından darp edildi.

        YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN YARALANDI

        Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çarşı mevkisindeki Yıldırım Beyazıt Camisi altında bulunan bir kuyumcunun önünde yoğunluk oluştu. Yoğunluğu haber yapmak üzere çekim yapmak isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi K.Y. ve yanındaki bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. "Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?" diyen K.Y., Ekmen'i darbetti. Ekmen, yüzünden ve boynundan hafif şekilde yaralandı. Şüphelilerin, darbedilen muhabirin kamerasındaki görüntüleri zorla silmeye çalıştığı da öğrenildi.

        OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Darp raporu alan muhabir Ekmen şüphelilerden şikayetçi olurken, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı belirlenen işletme sahibi K.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca, olay sırasında işletme sahibi K.Y.'nin yanında bulunduğu öğrenilen kişinin de ifadesine başvuruldu.

