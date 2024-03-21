Bolu'da kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

YOL KENARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, yol kenarındaki alanlar beyaza büründü.

Kar yağışı, D-100 karayolunda da Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde etkili oldu. Öte yandan D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkisini gösterdi.