Bolu'da kar yağışı etkili oldu
Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi
Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.
YOL KENARI BEYAZA BÜRÜNDÜFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, yol kenarındaki alanlar beyaza büründü.
Kar yağışı, D-100 karayolunda da Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde etkili oldu. Öte yandan D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkisini gösterdi.
KENT MERKEZİNDE DE GÖZLENDİFotoğraf: İHA
Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de gözlendi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.