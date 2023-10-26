Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yaylada yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seben ilçesindeki Alpagut yaylasında bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyüp çevredeki diğer evlere sıçraması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İhbar üzerine olay yerine kent merkezinin yanı sıra Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bolu
        #bolu haber
        #yerel haber
        #yangın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!