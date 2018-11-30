Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kar yağışı D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ediyor. AA'nın haberine göre; Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

Güzergahta görev yapan karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

KENT MERKEZİNDE DE KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Merkezde ise kar kalınlığı, 3 santimetreye ulaştı.

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