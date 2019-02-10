Bugün, Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında atılan çöplere bakan hurdacılar, gördükleri valizi açtıklarında poşetin içinde çürümüş ceset gördü. DHA'nın haberine göre, şok yaşayan hurdacılar hemen durumu jandarmaya haber verdi.

İÇİNDEN CESET ÇIKAN VALİZ, BOLU DAĞI'NDA UÇURUM GİBİ OLAN ALANDA BULUNDU



Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cesedin üzerinde atlet ve pantolon olduğu görüldü. Öldürülen kişinin valize konulduktan sonra Bolu Dağı'nda uçurum gibi olan alana atıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet Savcısına haber verilirken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Olayın şokunu yaşayan hurdacılar, jandarmaya bilgi verdi. Yapılacak incelemenin ardından öldürülen kişinin cinsiyeti ve nasıl öldürüldüğü belirlenecek.