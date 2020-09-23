İHA

Bolu'da edinilen bilgiye göre Bolu Dağı yolu D-100 Karayolu Düzce kesimi, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan zift yüklü tanker, kontrolden çıkarak önce orta refüje daha sonrada bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada 3 kişi yaralanırken, devrilen tankerdeki ziftin yola dökülmesi sonucu yol tamamen zift ile kaplandı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İHA'da yer alan habere göre zift ile kaplanan yol iki yönlü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruklarının olduğu yoldaki sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor. Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolundaki araçlar ise yolun açılmasını beklemeye başladı.