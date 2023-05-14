Bolu Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bolu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bolu başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bolu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bolu seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bolu Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bolu Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:23 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.7 oldu. Bolu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 114.004 oyla yüzde 60.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 58.288 oyla yüzde 31.13 - Sinan Oğan: 13.786 oyla yüzde 7.36 - Muharrem İnce: 1.188 oyla yüzde 0.63 aldı. Bolu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Bolu Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.19 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:23 itibarıyla yüzde 82.6 oranında açıldı. 2023 Bolu milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 104.359 oyla yüzde 65.21 - Millet İttifakı: 46.757 oyla yüzde 29.22 - Ata İttifakı: 3.181 oyla yüzde 1.98 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.955 oyla yüzde 1.22 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 264 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:23 itibarıyla 2023 Bolu milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

