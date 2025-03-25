Bulaşık makinesinden yangın çıktı

Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, mutfağın bir bölümünde zarar oluştu.

Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki Gökhan S.’ye ait dairede bulaşık makinesinden saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla yangına müdahale ederken, evde bulunan Songül S. dumandan etkilendi. Songül S.’ye ambulansta müdahale edildi.

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