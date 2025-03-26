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        Bolu'da 'İmamoğlu' protestolarına katılan 2 üniversiteli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

        BOLU'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:40
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        Bolu'da 'İmamoğlu' protestolarına katılan 2 üniversiteli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
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        BOLU'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci, sevk edildikleri adliyede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

        Bolu'da, kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan kalabalık, sloganlar atarak pankartlarla yürüdü. Eyleme katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 2 öğrenci ise gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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