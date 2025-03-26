Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (3)

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen de tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son operasyonların ardından soruşturmanın başladığı günden bu yana 41 şüpheli gözaltına alınırken tutuklananların sayısı da 28’e yükseldi.

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