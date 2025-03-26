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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (3)

        TUTUKLUSAYISI 6 OLDUBolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen de tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:33
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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı (3)
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        TUTUKLUSAYISI 6 OLDU

        Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen de tutuklanırken, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son operasyonların ardından soruşturmanın başladığı günden bu yana 41 şüpheli gözaltına alınırken tutuklananların sayısı da 28’e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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