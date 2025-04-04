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        2 katlı ahşap ev yandı

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde sobadan çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:53
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        2 katlı ahşap ev yandı
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde sobadan çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Taşkesti beldesi Ilıca köyünde Ali Özdemir'e ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıkan yangını fark eden Ali Özdemir, ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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