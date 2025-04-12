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        Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı

        BOLU'da, karla kaplı yolda yokuş aşağı inerken kayıp kontrolden çıkan oksijen tüpü yüklü kamyonet, park halindeki cip ve otomobile çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:10
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        Oksijen tüpü yüklü kamyonet, karda kayıp park halindeki 2 araca çarptı
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        BOLU'da, karla kaplı yolda yokuş aşağı inerken kayıp kontrolden çıkan oksijen tüpü yüklü kamyonet, park halindeki cip ve otomobile çarparak durabildi. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oksijen tüpü yüklü kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı inerken kaydı. Kamyonet, önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarında park halindeki cip ve otomobile çarpıp durdu. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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