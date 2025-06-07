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        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakalandı

        BOLU'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu ormanda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:35
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        Kaçan kurbanlık boğa ormanda yakalandı
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        BOLU'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu ormanda yakalandı.

        Olay, merkeze bağlı Kızılağıl köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı'nda kesime götürülen boğa, sahibinin elinden kaçtı. Köylüler tarlaya kaçan boğanın peşine düştü. Bir süre sonra ormana giren boğa, yaklaşık bir saat süren çalışmayla köylüler tarafından yakalandı. O anlar, köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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