Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 8'inci gün (2)

BAROBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangınının duruşma süreciyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Barut, duruşmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, sanıklar ve müştekilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiğini belirterek, "Kartalkaya duruşmasının 8'inci günü. İlk aşamada sanıkların savunmaları alındı. Sanıkların savunmalarından sonra müşteki, mağdur ailelerin beyanları alınmaya devam ediyor. Arada bekleyen tanıklar vardı, onların beyanları da alındı. Bu tanıkların ifadelerine hem sanık avukatları hem de mağdur tarafın avukatları tarafından sorular yöneltildi. Şu anda duruşma bu şekilde ilerliyor. Duruşmada bulunamayan bazı mağdur ailelerin beyanları da çarşamba günü itibarıyla alınmaya devam edecek" dedi.

'15 TEMMUZ'DA ARA VERİLECEK'

Sinan Barut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde mahkemeye 1 günlük ara verileceğini ve sanık ile avukatların çeşitli talepleri olduğunu belirterek, "15 Temmuz dolayısıyla mahkeme bir gün ara verecek. Ancak mahkeme her gün sabah 09.00'dan gece 00.00'a kadar duruşmalara devam ediyor. Duruşmanın seyri muhtemelen önümüzdeki hafta cuma gününe kadar ilk aşamanın, ilk celsenin tamamlanacağını gösteriyor. Bu ilk celsenin bitmesiyle birlikte mahkeme; tutukluluk konusunda, adli kontrol altında bulunan bazı sanıkların durumları hakkında ara karar verecek. Yine sanık ve mağdur avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerine ilişkin de bir karar vermesi bekleniyor. Bu süreçte bazı sanıklar hakkında 4 kişiye adli kontrol kararı verildi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, şu anda tutuksuz olan sanıkların tutuklanması ihtimali olduğu gibi, bazı tutuklu sanıklar için de adli kontrolle tahliye edilme imkanı söz konusu olabilir. Tüm bu kararların cuma günü verileceğini düşünüyoruz. Sanıkların ilk savunmalarında, kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur bulunmadığını ileri sürmeleri dikkat çekiciydi" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR OLDU' Barut, mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarına sanıklar tarafından itiraz edildiğini belirterek, "Bilirkişi raporuna sanıklar tarafından itirazlar oldu. Buna karşılık aileler tarafından tanıklara özellikle bilirkişi raporuna dayanarak, çeşitli sorular yöneltildi. Şu anda yargılamada, kusurun olup olmadığı ve bu kusurun sanıklar açısından olası kast ya da taksir kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde kovuşturma devam ediyor" dedi. 'BAKANLIK YETKİLİLERİ DE SANIK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR' Barut, soruşturma izni verilmeyen bakanlıklara dikkat çekti. Barut, "Daha önce defalarca belirttiğim gibi bilirkişi raporunda iki farklı kurum yer alıyor; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu bakanlıklarla ilgili olarak soruşturma izni verilmemişti. Bu kararlara itiraz edildi, şu an itirazların sonucu bekleniyor. Eğer soruşturma izni verilmemesine dair kararlar kaldırılırsa, bu iki bakanlığın yetkilileri de sanık olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca dosya kapsamında tanık ifadeleri ya da sanık ve müşteki beyanlarıyla yeni sorumlular tespit edilirse, savcılık bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Bu durumda savcılık tarafından ek iddianame hazırlanarak, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesi bekleniyor" diye konuştu.