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        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Gerede Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:36
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        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Gerede Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin girişinde bulunan Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Gerede Belediyesi yetkilileri, buz tutan gölün üzerine çıkılmaması konusunda vatandaşları uyararak, buzların kırılması sonucunda büyük tehlikenin yaşanabileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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