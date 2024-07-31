Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde amatör olta balıkçılığı yapılabilecek
Bolu'da Ekim 2022'de Gölköy Baraj Gölü'nde balık ölümleri nedeniyle yasaklanan amatör olta balıkçılığının yeniden yapılabileceği duyuruldu.
Bolu'da Ekim 2022'de Gölköy Baraj Gölü'nde balık ölümleri nedeniyle yasaklanan amatör olta balıkçılığının yeniden yapılabileceği duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, göl kenarında tabelalarla belirlenen alanda gün batımına kadar amatör olta balıkçılığının yapılabileceği belirtildi.
Amatör olta balıkçılığının izin verildiği alan haritayla paylaşıldı.
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