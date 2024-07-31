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        Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde amatör olta balıkçılığı yapılabilecek

        Bolu'da Ekim 2022'de Gölköy Baraj Gölü'nde balık ölümleri nedeniyle yasaklanan amatör olta balıkçılığının yeniden yapılabileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:03
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        Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde amatör olta balıkçılığı yapılabilecek
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        Bolu'da Ekim 2022'de Gölköy Baraj Gölü'nde balık ölümleri nedeniyle yasaklanan amatör olta balıkçılığının yeniden yapılabileceği duyuruldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, göl kenarında tabelalarla belirlenen alanda gün batımına kadar amatör olta balıkçılığının yapılabileceği belirtildi.

        Amatör olta balıkçılığının izin verildiği alan haritayla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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