Bolu'da ev, ahır ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

Ovadüzü Mahallesi'nde Ramazan K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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