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        Bolu'da ev, ahır ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

        Bolu'da çıkan yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 08:54
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        Bolu'da ev, ahır ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'da çıkan yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gedi.

        Ovadüzü Mahallesi'nde Ramazan K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların aile üyeleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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