Mudurnu'da öğrenciler yardım kuruluşlarını ziyaret etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ortaokul öğrencileri, Kızılay ile Sosyal Yardımlaşma Vakfını ziyaret ederek yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Mudurnu Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Hayra Vesile Olan, Hayrı Yapan Gibidir" projesi kapsamında Mudurnu Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kızılay Mudurnu Temsilciliğini ziyaret etti.

Mudurnu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür Vekili Muammer Şahin'den vakfın Türkiye genelinde ve Mudurnu'daki çalışmalarına dair bilgiler alan öğrenciler, daha sonra Kızılay Mudurnu Temsilcisi Mehmet Küçükatalay'dan Kızılayın Türkiye çapındaki insani yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi edindi.

Şahin ve Küçükatalay'a teşekkür eden öğrenciler, yardım kuruluşlarının her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğuna dair farkındalık kazandıklarını ifade etti.