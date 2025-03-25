Bolu'da asayiş
Bolu'da 29 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bolu'da 29 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Mart tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen 10 operasyonda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonlarda 29 bin 800 makaron, 730 paket kaçak sigara, sigara dolum makinesi, kompresör, pompalı tüfek, tabanca, şarjör, 3 sahte çek ele geçirildi.
Asayiş suçlarla mücadele kapsamında ise 159 asayiş olayına karıştığı belirlenen 57 şüpheli yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 kişiden 7'si ise tutuklandı.
Narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında gerçekleştirilen 7 operasyonda haklarında işlem yapılan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Operasyonlarda 2,84 gram esrar, 16,88 gram sentetik uyuşturucu, 84,99 gram likit esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.
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