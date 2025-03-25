Bolu'da asayiş

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Asayiş suçlarla mücadele kapsamında ise 159 asayiş olayına karıştığı belirlenen 57 şüpheli yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 kişiden 7'si ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Mart tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bolu'da 29 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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