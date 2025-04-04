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        Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, İtalya'da gümüş madalya kazandı

        İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Trampolin Gençler Milli Takım sporcusu Sinan Cankurt, kürsüde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:42
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        Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, İtalya'da gümüş madalya kazandı
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        İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Trampolin Gençler Milli Takım sporcusu Sinan Cankurt, kürsüde yer aldı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riccione'deki turnuvada yarışan Cankurt'un, 15-16 yaş erkekler kategorisinde 51 bin 680 puanla ikinciliği elde ettiği belirtildi.

        Cankurt'un bu önemli başarıyla uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği vurgulanan açıklamada, milli sporcunun gelecekteki şampiyonluklar için de umut verdiği kaydedildi.

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