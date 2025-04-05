Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor

Pazar günü de yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler, otoyolun Abant kavşağından çıkarak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden yollarına devam ediyor.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.

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