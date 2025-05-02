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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporunda yeni fiyat belirleyecek

        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere 1 milyon lira olarak verilecek itfaiye yangın raporu bedelinde yeni fiyat belirlenmesini kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:10
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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere verilecek yangın raporunda yeni fiyat belirleyecek
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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere 1 milyon lira olarak verilecek itfaiye yangın raporu bedelinde yeni fiyat belirlenmesini kararlaştırdı.

        Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan belediye meclisi mayıs ayı 1. oturumunda görüşülen 2025 gelir tarife cetvelinin itfaiye müdürlüğüyle ilgili sayfasında değişiklik yapılması kararı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

        Buna göre belediye meclisi mart ayı 2. oturumunda alınan, belediye mücavir sahası dışında kalan işletmelere verilecek "İtfaiye Yangın Raporu"nun ücretinin 1 milyon lira olarak belirlenmesi kararı iptal edilerek, yeni fiyat belirlenmesi için komisyona yetki verildi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor; belediye var, belediye sınırları var, mücavir saha var. Buralarda belediyenin yetkisi ve sorumluluğu var. Bir de mücavir saha dışı var. Özel İdarenin alanında kalan, orman alanında kalan alanlar var. Bir de başka belediyelerin alanlarında kalanlar var. Buralarda getirdiğimiz tarife zaten komisyonda görüşülecek. Artırırsınız, eksiltirsiniz, komisyon üyelerimiz kararını verir."

        Mücavir saha dışında kalan yerler için "İtfaiye Yangın Raporu"nu belirli bir süre için vereceklerini dile getiren Özcan, "Mücavir saha dışındaki yangın uygunluk belgesi vereceğimiz iş yerlerine iş yeri açma ruhsatı vermediğimiz için o raporun her yıl güncellenmesi zorunluluğunu getiriyoruz. Vatandaş bize başvuracak. Biz de bir değişiklik var mı bakacağız." diye konuştu.

        Özcan, artık 1 milyon liralık ücreti kaldırdıklarını aktararak, yeni ücretin metrekare üzerinden belirleneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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