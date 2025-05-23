Yeşilay Bolu Şube Başkanı Erden'den obeziteyle mücadelede fiziksel aktivite vurgusu
Yeşilay Bolu Şube Başkanı Dr. Bayram Erden, Türkiye'de obeziteyle mücadele programlarının yalnızca diyet odaklı değil, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi ve kas gelişimini destekleyen çok boyutlu bir yaklaşım içinde olması gerektiğini belirtti.
Yeşilay Bolu Şube Başkanı Dr. Bayram Erden, Türkiye'de obeziteyle mücadele programlarının yalnızca diyet odaklı değil, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi ve kas gelişimini destekleyen çok boyutlu bir yaklaşım içinde olması gerektiğini belirtti.
Erden, yaptığı yazılı açıklamada, obezitenin günümüzde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı problemi haline geldiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite oranının yüzde 21,1, kadınlarda bu oranın yüzde 24,6, erkeklerde ise 17,3 seviyesinde olduğunu aktaran Erden, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ise Türkiye'yi Avrupa'da yetişkin obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterdiğini aktardı.
Erden, bu durumun yalnızca estetik değil, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon, eklem rahatsızlıkları ve psikolojik sorunlar gibi birçok ciddi sağlık problemini de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Obezitenin önlenmesinde ve genel sağlığın korunmasında fiziksel aktivite temel bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, özellikle bacak kaslarının güçlendirilmesi hem obezitenin etkilerini azaltmada hem de yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilirliğinde büyük önem taşır. Bu kaslar, yalnızca hareketi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolik hızın artmasına katkıda bulunarak yağ yakımını destekler." ifadelerini kullandı.
Güçlü bacak kaslarının obeziteyle mücadelenin yanı sıra yaşam kalitesinin korunmasında da kritik rol oynadığına dikkat çeken Erden, Türkiye'de 65 yaş üstü bireylerin yüzde 35'inde fiziksel hareket kısıtlılığına bağlı yaşam kalitesi düşüklüğünün görüldüğünü de kaydetti.
Erden, Avrupa Fiziksel Aktivite İzleme Sistemi (EUPASMOS) raporuna göre, Türkiye'de bireylerin yüzde 42'sinin hafta içinde hiçbir fiziksel aktiviteye katılmadığının tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Genç yaşlarda bacak kaslarının güçlendirilmesine yönelik yapılan egzersizler, ileri yaşlarda hem obezitenin hem de hareket kısıtlılığının önüne geçmek açısından stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye'de obeziteyle mücadele programlarının yalnızca diyet odaklı değil, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi ve kas gelişimini destekleyen çok boyutlu bir yaklaşımı içermesi gerekmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik beden eğitimi derslerinin içeriği zenginleştirilmeli, toplumda yürüyüş, bisiklet, squat gibi bacak odaklı egzersizlerin teşviki artırılmalıdır. Ayrıca, bacak kaslarının sağlığa katkısı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sağlık politikalarının etkili biçimde uygulanmasına da katkı sağlayacaktır."
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