Yeşilay Bolu Şube Başkanı Erden'den obeziteyle mücadelede fiziksel aktivite vurgusu

Yeşilay Bolu Şube Başkanı Dr. Bayram Erden, Türkiye'de obeziteyle mücadele programlarının yalnızca diyet odaklı değil, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi ve kas gelişimini destekleyen çok boyutlu bir yaklaşım içinde olması gerektiğini belirtti.

Erden, yaptığı yazılı açıklamada, obezitenin günümüzde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı problemi haline geldiğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 verilerine göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite oranının yüzde 21,1, kadınlarda bu oranın yüzde 24,6, erkeklerde ise 17,3 seviyesinde olduğunu aktaran Erden, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ise Türkiye'yi Avrupa'da yetişkin obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterdiğini aktardı.

Erden, bu durumun yalnızca estetik değil, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon, eklem rahatsızlıkları ve psikolojik sorunlar gibi birçok ciddi sağlık problemini de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Obezitenin önlenmesinde ve genel sağlığın korunmasında fiziksel aktivite temel bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, özellikle bacak kaslarının güçlendirilmesi hem obezitenin etkilerini azaltmada hem de yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilirliğinde büyük önem taşır. Bu kaslar, yalnızca hareketi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolik hızın artmasına katkıda bulunarak yağ yakımını destekler." ifadelerini kullandı.