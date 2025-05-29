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        Bolu merkezli iki ilde döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

        Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:11
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        Bolu merkezli iki ilde döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı
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        Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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