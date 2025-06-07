Göynük'te sulama göletine düşen buzağı öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde sulama göletine düşen buzağı öldü.
Bolu’nun Göynük ilçesinde sulama göletine düşen buzağı öldü.
Enes Konuk’a ait buzağı, gece saatlerinde bağlı bulunduğu yerden kaçarak Hacımahmut Hayvan Sulama Göleti'ne düştü.
Hayvanın çırpındığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan buzağı öldü.
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