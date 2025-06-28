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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:27
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden E.Ş. idaresindeki 50 G 81224 (geçici) plakalı tır ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 30-7893 plakalı cip, Çivril mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, refüje devrildi.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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