Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

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