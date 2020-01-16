Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda’da

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Bolu’yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 18 Ocak Cumartesi günü ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

18 Ocak Cumartesi günü 14:00 ve 17:00’da ücretsiz sahnelenecek ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’ nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence dolu bir sömestr fırsatı sunuyor.

BOLU 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:22

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