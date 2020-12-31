DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Sağlık ekibi, 82 yaşındaki hastaya müdahale etmek için gitti. Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında bilgi almaya çalıştı. Ancak bu sırada hastanın İ.E.E. isimli bir yakını 112 Acil Sağlık personelleriyle sözlü tartışmaya girdi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, polise haber vererek ambulansın içinde beklemeye başladı. Bu duruma sinirlenen İ.E.E. kuru sıkı tabanca ile ambulansa ateş açtı. Sağlık personeli ambulansla olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek İ.E.E.'den şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.E.E.'yi gözaltına aldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, 7 adet kuru sıkı tabanca mermisi buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasta kadın ise 112 Komuta Merkezi tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.