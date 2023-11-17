Haberler Gündem BOLU TÜNELİ SON YOL DURUMU | 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte trafiğe kapalı olan yollar listesi

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli son durum sürücüler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun İstanbul yönü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı ve sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. Anadolu Otoyolu Bolu Tünelindeki son durum için gözler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. İşte 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli yol durumu ve trafiğe kapalı olan yollar listesi... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikametinde yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirten Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı. Gelişmenin ardıdan gözler "Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?" sorularına çevrildi. İşte 17 Kasım 2023 Bolu tüneli son yol durumu...

2 Şurada Paylaş!







BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI! Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. DHA'nın haberine göre; Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı. Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.