Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?
Bolu Dağı tüneli son durum sürücüler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun İstanbul yönü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı ve sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. Anadolu Otoyolu Bolu Tünelindeki son durum için gözler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. İşte 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli yol durumu ve trafiğe kapalı olan yollar listesi...
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikametinde yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirten Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı. Gelişmenin ardıdan gözler "Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?" sorularına çevrildi. İşte 17 Kasım 2023 Bolu tüneli son yol durumu...
BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI!
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.
DHA'nın haberine göre; Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.
Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.
Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde 4 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Erkan Çam, Tahir Demirci, Erhan Şirin ve Şener Keser idaresindeki otomobiller, Darıyeri Hasanbey mevkisi 2. Viyadük üzerinde çarpıştı.
AA'nın haberine göre; zincirleme trafik kazasında sürücülerden Erhan Şirin ve Tahir Demirci ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü Demirel, Çiğdem İçten, Halit İçten ve Dilan Yalçın yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?
AA'da yer alan habere göre; Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.
Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.
Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.