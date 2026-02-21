Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 0 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. 88. dakikada Phellipe Cardoso Araujo'nun attığı golle galibiyete uzanan İstanbulspor, puanını 38'e çıkardı. Boluspor ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Giriş: 21.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:57
        İstanbulspor, 88'de üç puanı aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Phellipe Cardoso Araujo attı.

        Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 38'e yükseltirken, üst üste ikinci yenilgisini alan Boluspor isee 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

