Spor Toto 1'inci Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.
3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında yapılan ortaya Poepon'un kafa vuruşunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.
45'inci dakikada İshak'ın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Ümit'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
52'nci dakikada ceza sahası dışından Akabuze'nin yerden sert vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı.
Mücadele 1-0'lık skorla sona erdi.
Boluspor bu sonuçla sahasında üst üste 3. galibiyetin alırken konuk ekip ise 7 hafta sonra yenilgiyle tanıştı.
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