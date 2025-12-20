Boluspor: 1 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Bekir Karadeniz ve Mallik Wilks'in golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı. Boluspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57'de Bekir Karadeniz ve 72. dakikada Mallik Wilks atarken, ev sahibinin tek golünü ise 90+2. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor, iki maç sonra galibiyete ulaştı ve puanını 36'ya yükseltti. Boluspor ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Serik Spor'a konuk olacak. Pendikspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.