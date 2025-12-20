Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Siltaş Yapı Pendikspor Boluspor: 1 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Bekir Karadeniz ve Mallik Wilks'in golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 36'ya çıkardı. Boluspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 17:59 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pendikspor, 2. yarıda açıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57'de Bekir Karadeniz ve 72. dakikada Mallik Wilks atarken, ev sahibinin tek golünü ise 90+2. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.

        Bu sonucun ardından Pendikspor, iki maç sonra galibiyete ulaştı ve puanını 36'ya yükseltti. Boluspor ise 26 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Serik Spor'a konuk olacak. Pendikspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu