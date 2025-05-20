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        Haberler Magazin Boran Kuzum'un gözünden Rihanna ve ASAP Rocky - Magazin haberleri

        Boran Kuzum'un gözünden Rihanna ve ASAP Rocky

        Cannes Film Festivali'ne giden Boran Kuzum, katıldığı 'Die, My Love' adlı filmin galasının ardında aralarından düzenlenen bir partiye katıldı. Kuzum, partide Rihanna ve ASAP Rocky'nin DJ kabininde eğlendiği anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:03
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        Boran'ın gözünden Rihanna ve ASAP Rocky
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        Boran Kuzum, Cannes Film Festivali'nde Jennifer Lawrence'ın Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' adlı filmin galasına katıldı.

        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Boran Kuzum, galanın ardından aralarında şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu bir partiye katıldı.

        Boran Kuzum ve Jennifer Lawrence
        Boran Kuzum ve Jennifer Lawrence

        Boran Kuzum, Rihanna ve ASAP Rocky'nin DJ kabininde eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        Kuzum'un paylaşımında Rihanna ve ASAP Rocky, gece boyunca dans edip kahkaha attı.

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        #Boran Kuzum
        #Cannes Film Festivali
        #Rihanna
        #Asap Rocky
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