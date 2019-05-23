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Borç cinayeti: 2 ölü! "Birini de ormana attım!"

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdü. Zanlının öldürdüğü kişilerden birini ormana attığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Metin Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

borç cinayeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç. (36),Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

 

ORMANA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

AA'da yer alan habere göre zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti. Kuşbahçe mevkiinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi.

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