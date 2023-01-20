Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek?

Vergi, sigorta primi borçları ile cezalar için geniş kapsamlı yapılandırma paketi uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların tümünün yapılandırılacağı paketin kapsamı merak konusu oldu. İşte, Hangi borçlara yapılandırma gelecek? sorusunun yanıtı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    Borçlar ve cezalara yapılandırma paketi gündeme geldi. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı geliyor. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalara uygulanacak yapılandırma paketine ilişkin olarak "Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Borç yapılandırma detayları...
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    KRİTİK TARİH '31 ARALIK 2022'

    Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

    Yapılandırma düzenlemeyle vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    ÖĞRENİM KREDİLERİ, TRAFİK CEZALARINI KAPSAMASI BEKLENİYOR

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    KASA VE STOK AFFI İMKANI

    Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI GETİRİLECEK

    Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    "BELİRLİ TUTARIN ALTINDAKİ BORÇLARIN TAMAMININ SİLİNMESİ SÖZ KONUSU"

    Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
  • Borçlar ve cezalara en kapsamlı yapılandırma geliyor! Hangi borçlara yapılandırma gelecek, vergi borçlarına af çıktı mı?

    KABİNE TOPLANTISI'NDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR!

    31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı getiriliyor. Söz konusu düzenlemenin detaylarının Pazartesi günkü kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.