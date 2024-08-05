Bördübet yangınında kampçılara iddianame!

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kargılı Koyu bölgesinde bulunan ormanlık alanda 30 Haziran günü yangın çıktı. 5 hektarlık orman arazisi yangında zarar gördü.

Mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangınla ilgili, koyda olduğu tespit edilen Pınar S., Uğur S. ve Hüseyin S.’nin karavanlarıyla bölgeden uzaklaştığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında bu nedenle soruşturma başlatıldı.

Denize girdikten sonra manzarayı izlemek için tepe bir noktaya çıktıklarını söyleyen şüpheliler, bulundukları koydan dumanlar çıktığını gördüklerini belirtti. Durumu 112’ye haber verdiklerini, 112’nin kendilerine “Bölgeden ayrılın, güvenli bir yere geçin” dediğini iddia eden şüpheliler, araçlarına binerek Denizli’ye doğru yola çıktıklarını belirtti.

Yangının çıkmasıyla alakalarının olmadığını iddia eden şüpheliler, kaldıkları süre boyunca orada ateş yakmadıklarını, piknik tüpü ile yemek pişirdiklerini iddia etti. Şüpheliler yanlarında bulunan çocuğun duman görmesi nedeniyle korktuğunu, atak geçirdiğini ve bu nedenle aceleyle yola çıktıklarını söyledi. Şüpheliler üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

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NORMALDEN HIZLI GİDİYORLARDI

O gün Amazon ve Bördübet koyunda ailesiyle birlikte bulunan Yaşar Ş.’nin de bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Yaşar Ş. bölgeden duman çıktığını ve şüphelilerin karavanının normalden hızlı uzaklaştığını söyledi. Diğer bilgisine başvurulan 4 kişi de şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştığını gördüklerini beyan etti.

MANGAL MALZEMELERİ ÇIKTI

Söz konusu karavanda yapılan arama sonucunda 2 adet pürmüz, 2 adet pürmüz kafası, 1 adet ateş yakmak için demir ekipman, yaklaşık 2 kilogram mangal kömürü ile yaklaşık 500 gram mangal kömürü, 1 adet mangal teli ve 1 adet piknik tüpü çıktı.