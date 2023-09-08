Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır - Dünya haberleri

        Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin kapısının Gürcistan'a açık olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Gürcistan'a gelen Borrell, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili tarafından karşılandı.

        Daha sonra AB'nın Tiflis ofisine gelen Borrell, burada yaptığı açıklamada, Gürcistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunduğunu ve bugün önemli görüşmeler yapacağını aktardı.

        Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan Borrell, birkaç hafta sonra Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunda ilgili değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

        Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini vurgulayan Borell şu ifadeleri kullandı:

        "Avrupa Birliği'nin kapısı Gürcistan'a açıktır ve Avrupa Birliği, Gürcistan'ı AB üyeliği yolunda desteklemeye kararlıdır. Kapılarımız açık ve bu yolda size destek olmak istiyoruz."

        REKLAM

        Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi için Tiflis hükümetinin, AB'nin kendilerine ilettiği 12 maddelik kriterleri karşılaması gerektiğini ifade eden Borrell, bu yönde önemli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Borell, "Bu şehrin (Tiflis) sokaklarında birçok Avrupa bayrağı görüyorum ve Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inin AB üyeliğini desteklediğini biliyorum." dedi.

        Gürcistan'a önemli maddi destek sağlamaya devam ettiklerini aktaran Borrell, Gürcü liderler ile görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın bölgeye olumsuz etkisini de ele alacaklarına işaret etti.

        Borrell, bugün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ve Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile de bir araya gelecek, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #Gürcistan
        #Josep Borrell
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Thodex davasında karar açıklandı
        Thodex davasında karar açıklandı
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama