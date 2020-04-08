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Borş çorbası nasıl yapılır? En lezzetli Borş çorbası tarifi ve malzemeleri

Borş özellikle Doğu Avrupa bölgesine has eksi bir çorba çeşitidir. Kemikli sığır etinin suyunda pişirilmekle birlikte rengini pancardan alır. Lezzetli bir tada sahip olan Borş çorbasının en güzel tarifini sizler için hazırladık. Peki Borş çorbası nasıl yapılır? İşte en lezzetli Borş çorbası tarifi ve malzemeleri...

En lezzetli Borş çorbası tarifi ve malzemeleri

Borş çorbası nasıl yapılır? Rus mutfağının kalbinden gelen sebze ağırlıklı olan şifa kaynağı olan çorba rengini pancardan almaktadır. Ekşi krema eşliğinde servis edilmektedir.

Borş Çorbası Malzemeler:

Çorba karışımı için:

  • 8 su bardağı su
  • Yarım kilo iri parçalı dana eti
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet orta boy kereviz
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1/2 adet küçük boy lahana
  • 2 diş sarımsak
  • 3 adet orta boy rendelenmiş domates
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1/2 çay kaşığı kimyon

Pancarları haşlamak için:

  • 3 adet orta boy pancar
  • 1/2 çay bardağı üzüm sirkesi
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

  • 1/2 su bardağı krema veya süzme yoğurt
  • 1/4 demet dereotu veya maydanoz

Borş Çorbası Yapılışı:

  • Pancarların sap ve kök kısmını kesip bol suda yıkayın. Derin bir tencereye aldığınız pancarlarınızı üzerini geçecek kadar su ekleyin. Üzüm sirkesi ve tuzu ekleyip 30 dakika haşlayın.
  • Başka bir tencere içerisinde iri parçalar halinde doğradığınız dana etini ve suyu aktarın. Haşladığınız et suyunu atmayın çorba yapımında kullanacağız.

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