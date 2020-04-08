Borş çorbası nasıl yapılır? Rus mutfağının kalbinden gelen sebze ağırlıklı olan şifa kaynağı olan çorba rengini pancardan almaktadır. Ekşi krema eşliğinde servis edilmektedir.
Borş Çorbası Malzemeler:
Çorba karışımı için:
- 8 su bardağı su
- Yarım kilo iri parçalı dana eti
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet orta boy kereviz
- 1 adet orta boy havuç
- 1/2 adet küçük boy lahana
- 2 diş sarımsak
- 3 adet orta boy rendelenmiş domates
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 adet defne yaprağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
Pancarları haşlamak için:
- 3 adet orta boy pancar
- 1/2 çay bardağı üzüm sirkesi
- 1 tatlı kaşığı tuz
Servisi için:
- 1/2 su bardağı krema veya süzme yoğurt
- 1/4 demet dereotu veya maydanoz
Borş Çorbası Yapılışı:
- Pancarların sap ve kök kısmını kesip bol suda yıkayın. Derin bir tencereye aldığınız pancarlarınızı üzerini geçecek kadar su ekleyin. Üzüm sirkesi ve tuzu ekleyip 30 dakika haşlayın.
- Başka bir tencere içerisinde iri parçalar halinde doğradığınız dana etini ve suyu aktarın. Haşladığınız et suyunu atmayın çorba yapımında kullanacağız.
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