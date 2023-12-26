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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 yükselişle 7.303,30 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:29
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,43 puan artışla ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.303,30 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

        Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamladı

        Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını belirterek, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

        Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini aktardı.

        Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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